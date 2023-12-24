Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о сбитии российского бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении.

Об этом Олещук написал в своем телеграм-канале.

"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении. На аэродром – не вернулся", - говорится в сообщении командующего ВС ВСУ.

Ранее телеграм-каналы писали о сбитии Су-30 в районе Одессы, но это в Воздушных силах пока не подтвердили. По словам Олещука, "изучаются материалы объективного контроля для выяснения, поражена цель или нет".

Напомним, на днях ВСУ сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении. Россияне пытались подлететь поближе, чтобы ударить управляемыми авиабомбами. После чего, как рассказали в Воздушных силах, "операция происходила молниеносно и изящно".

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