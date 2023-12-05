В районе острова Змеиный сбит российский бомбардировщик Су-24М.

Об этом сообщают Воздушные силы.

По их информации, этот самолет под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Российский самолет в районе острова Змеиный уничтожен точным огнём зенитно-ракетного подразделения Вооруженных сил Украины.

На СУ-24М установлена новая прицельно-навигационная система на базе лазерно-телевизионной прицельной станции "Кайра-24" (от МиГ-27К), бортовой комплекс обороны, более современное радионавигационное и связное оборудование, доработана система объективного контроля и регистрации параметров полёта. Незначительно доработаны электрооборудование и гидросистема. Установлена выдвижная штанга дозаправки топливом в полёте с приёмником ГПТ-2.

Благодаря установке на самолёт нового прицельного комплекса, стало возможным штатно применять боеприпасы с лазерным, телевизионным и телевизионно-командным наведением - корректируемые бомбы и ракеты.