Российский бомбардировщик Су-24М сбит в районе острова Змеиный
В районе острова Змеиный сбит российский бомбардировщик Су-24М.
Об этом сообщают Воздушные силы.
По их информации, этот самолет под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.
Российский самолет в районе острова Змеиный уничтожен точным огнём зенитно-ракетного подразделения Вооруженных сил Украины.
Су-24 (изделие Т-6, по кодификации НАТО: Fencer - "Фехтовальщик") - советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов. 31 августа 2016 года в ВКС России завершилась эксплуатация бомбардировщиков Су-24 в исходном варианте (без литеры в индексе). Бомбардировщики были сняты с вооружения.
На СУ-24М установлена новая прицельно-навигационная система на базе лазерно-телевизионной прицельной станции "Кайра-24" (от МиГ-27К), бортовой комплекс обороны, более современное радионавигационное и связное оборудование, доработана система объективного контроля и регистрации параметров полёта. Незначительно доработаны электрооборудование и гидросистема. Установлена выдвижная штанга дозаправки топливом в полёте с приёмником ГПТ-2.
Благодаря установке на самолёт нового прицельного комплекса, стало возможным штатно применять боеприпасы с лазерным, телевизионным и телевизионно-командным наведением - корректируемые бомбы и ракеты.
Ранее в Воздушных силах рассказали о массовом применении россиянами корректируемых авиабомб, а также о том, что россияне рисуют силуэты бомбардировщиков на базе в Энгельсе, чтобы обмануть спутники.