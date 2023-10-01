Россия рисует силуэты стратегических бомбардировщиков на авиабазе в Энгельсе, чтобы обмануть натовские спутники и украинские дроны.

Такой вывод сделало издание WarZone после изучения спутниковых снимков.

На изображениях, полученных компанией PlanetLabs "видны двухмерные изображения", одно из которых кажется завершенным, а второй выглядит частично дорисованным.

"Вполне возможно, что это какая-то низкопрофильная ткань/холст или другая приманка, но она практически не имеет вертикального размера, поэтому, скорее всего, это краска", – говорится в статье.

Напомним, ранее СМИ писали, что российские военные потратили по меньшей мере десяток ракет "Калибр" на удары по макетам из дерева, которые принимали, за передовые американские ракетные системы HIMARS

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