Россияне обложили автомобильными покрышками свои бомбардировщики Ту-95МС, дислоцированные на аэродроме в Энгельсе (Саратовская область). Вероятно, так они пытаются защитить технику.

Соответствующие спутниковые снимки опубликованы в соцсети Х пользователем под псевдонимом Tatarigami_UA.

Спутник сфотографировал один бомбардировщик Ту-95, на который россияне выложили шины.

"Похоже, это не единичный случай. На этом спутниковом снимке видно, что россияне все еще кладут покрышки на бомбардировщик. Свежая, бюджетная версия системы динамической защиты, которая заменит российские ВВС?" - написал автор аккаунта.

Напомним, в ночь на 30 августа был атакован аэропорт Пскова, который расположен в 700 километрах от украинской границы. По разным данным, при налете было повреждено или уничтожено от двух до четырех тяжелых транспортников Ил-76.

Мы публиковали спутниковые снимки, указывающие на вероятное повреждение двух Ил-76.

Вскоре после этого Владимир Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели, расположенной в 700 километрах. Вероятно, он имел в виду как раз атаку на аэродром Пскова.