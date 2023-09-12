Российский истребитель Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. К настоящему времени командование РФ подтвердило случившееся.

По предварительным данным, военный самолёт упал в Калачевском районе в 5 километрах от хутора Лошки. На его борту находилось два члена экипажа.

Минобороны РФ вскоре подтвердило, что потерпевший крушение бомбардировщик совершал плановый учебно-тренировочный полёт без боекомплекта.

Минобороны России подтвердило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24.

Успели ли пилоты катапультироваться пока неизвестно. Самолёт упал в безлюдной местности. Полёт совершался без боекомплекта. К месту крушения направлена поисково-спасательная группа.

Ранее в Калининградской области потерпел крушение самолёт Су-30. Его экипаж погиб. Тот истребитель тоже выполнял учебно-тренировочный полёт в безлюдной местности без боекомплекта. По предварительным данным, причиной катастрофы стала "техническая неисправность".

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