ПВО Украины сбила российский Су-25, противник бьёт ракетами и авиацией. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 18 октября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Всего произошло 64 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – более 10 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще более 10 атак возле Надежды Луганской области,
- Лиманском – 3 атаки в районе Макеевки Луганской области,
- Бахмутском – в районе Клещеевки,
- Авдеевском – в районе Авдеевки,
- Марьинском – 15 атак в районе Марьинки и Новомихайловки,
- Шахтерском – в районе Новомайорского,
- Запорожском – восточнее Малой Токмачки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 11 ракетных и 46 авиаударов, совершила более 30 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 18 ударов. ПВО уничтожила российский самолет Су-25 и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.
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