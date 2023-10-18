Утром 18 октября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в центре Запорожья: есть погибшие, раненые и пропавшие без вести. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из РСЗО.

Также силы рф нанесли ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и шесть ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 "шахедов".

На Купянском направлении ВСУ отбили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клищиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Здесь отражены 5 атак врага.

На Марьинском и Шахтерском направлениях защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области.



Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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