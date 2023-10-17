ВСУ продолжают наступать на двух направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 17 октября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Всего произошло 56 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – 12 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще 7 атак у Надежды Луганской области,
- Бахмутском –в районе Клещеевки,
- Авдеевском – 7 атак в районе Авдеевки и южнее Тонецкого,
- Марьинском – 16 атак в районе Марьинки и Новомихайловки,
- Шахтерском – южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки,
- Запорожском – западнее Работино.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 3 ракетных и 34 авиаудара, совершила 6 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 18 ударов. ПВО уничтожила одну ракету Х-59 и 6 "Шахедов".
Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.
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