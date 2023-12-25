Сегодня 25 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение.

Видео было опубликовано в телеграм-канале Зеленского.

Президент ещё раз поздравил украинцев с Рождеством и выразил признательность "всем, кто стоит на защите нашей страны".

Зеленский сообщил, что вчера вечером были сбиты почти 30 российских "Шахедов", несколько ракет и два самолёта.

Ранее Зеленский поздравил украинцев с Рождеством по новоюлианскому календарю.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики пишут, что россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, продвинулись вглубь Богдановки до 300-500 метров. РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Минобороны разрабатывает методы вручения электронных повесток.

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