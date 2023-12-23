В Офисе президента (ОП) назвали шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины. Речь идёт об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Андрей Сибига во время национального телемарафона.

"Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации", - сказал Сибига.

Отметим, что власти Венгрии и Словакии открыто выступают против поставок военной помощи Украине.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак провёл совещание о гарантиях безопасности для Украины с представителями 32-х стран и ЕС. Участие в видеоконференции приняли дипломаты США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Албании, Бельгии, Люксембурга, Болгарии, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Кипра, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Португалии, Румынии, Словении, Финляндии, Чехии, Черногории, Швеции, Польши, Словакии, Турции и ЕС.

Напомним, в конце ноября Украина проводила переговоры с Италией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.