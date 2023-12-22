Глава Офиса президента Андрей Ермак провел совещание с представителями 32-х стран и Евросоюза касательно гарантий безопасности Украине.

Об этом Андрей Ермак сообщил в пятницу, 22 декабря, в своем телеграм-канале.

Участие в видеоконференции приняли дипломаты США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Албании, Бельгии, Люксембурга, Болгарии, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Кипра, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Португалии, Румынии, Словении, Финляндии, Чехии, Черногории, Швеции, Польши, Словакии, Турции и ЕС.

Обсуждали, на каком этапе выполнение летних договоренностей по таким гарантиям для Украины. Тогда к декларации присоединилось 31 государство, но свои проекты соглашений передали пока только Франция, Италия, Германия и Великобритания.

Еще 15 государств выразили готовность начать консультации.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс по гарантиям безопасности "идет немного медленнее, чем я рассчитывал", но дал понять, что промедление идет со стороны украинских военных.

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