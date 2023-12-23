Владимир Зеленский рассказал о введении новых персональных санкций. Вечернее обращение президента
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против более чем 130 юридических лиц и 20-ти физических лиц. Среди них есть и граждане Украины.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении в субботу, 23 декабря.
В новых санкционных указах Владимира Зеленского есть десять граждан Украины.
Их имена:
- Владимир Войников;
- Юлия Войникова;
- Александр Терещенко;
- Ариадна Симоненко;
- Светлана Ремига;
- Вячеслав Заневский;
- Вячеслав Юткин;
- Сергей Евтягин;
- Александр Жемчужников;
- Лина Жемчужникова.
Некоторые из них имеют также и российские паспорта.
Судя по некоторым названиям компаний, попавших под санкции, часть перечисленных - владельцы бизнеса на захваченных Россией территориях.
Напомним, под санкции, которые ввел Владимир Зеленский, попали граждане России, Латвии и Кипра. Их активы на территории Украины заблокированы, лицензии аннулированы, а любые торговые операции и транзит ресурсов по стране запрещены. Среди компаний в основном российские, в частности, "Автодель ГАЗ", которая работает в аннексированном Крыму.
Ранее мы писали, что в начале декабря Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО в отношении российских граждан и компаний.