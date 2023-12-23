Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против более чем 130 юридических лиц и 20-ти физических лиц. Среди них есть и граждане Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении в субботу, 23 декабря.

В новых санкционных указах Владимира Зеленского есть десять граждан Украины.

Их имена:

Владимир Войников;

Юлия Войникова;

Александр Терещенко;

Ариадна Симоненко;

Светлана Ремига;

Вячеслав Заневский;

Вячеслав Юткин;

Сергей Евтягин;

Александр Жемчужников;

Лина Жемчужникова.

Некоторые из них имеют также и российские паспорта.

Судя по некоторым названиям компаний, попавших под санкции, часть перечисленных - владельцы бизнеса на захваченных Россией территориях.

Напомним, под санкции, которые ввел Владимир Зеленский, попали граждане России, Латвии и Кипра. Их активы на территории Украины заблокированы, лицензии аннулированы, а любые торговые операции и транзит ресурсов по стране запрещены. Среди компаний в основном российские, в частности, "Автодель ГАЗ", которая работает в аннексированном Крыму.

Ранее мы писали, что в начале декабря Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО в отношении российских граждан и компаний.