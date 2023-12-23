Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа №850/2023 и №851/2023 о персональных санкциях. Там перечислены 134 компании и 51 человек.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Под санкции попали граждане России, Латвии и Кипра. Их активы на территории Украины заблокированы, лицензии аннулированы, а любые торговые операции и транзит ресурсов по стране запрещены.

Среди компаний в основном российские, в частности "Автодель ГАЗ", которая работает в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО в отношении российских граждан и компаний. Ограничения вводятся в отношении 185 иностранцев, преимущественно граждан рф. А также в список попала 181 компания, зарегистрированная на территории России.

Перед этим, Зеленский подписал указ о санкциях против российских компаний и граждан, под которые попал Чубайс и российские энергетические компании.

Война в Украине идет уже 668-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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