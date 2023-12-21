Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло вторую крупнейшую строительную государственную компанию Китая China Railway Construction Corporation (CRCC) в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Агентство заявляет, что CRCC продолжает работать в РФ, строя там метро, мосты и автомагистрали. При этом компания зашла на рынок РФ уже после аннексии Крыма.

Именно эта компания, как писала газета The Washington Post, планирует помочь РФ построить подводный тоннель под Керченским проливом. Пекин это отрицал.

Напомним, осенью НАПК внесло три крупнейшие китайские нефтегазовые компании в перечень международных спонсоров войны за продолжение сотрудничества с РФ. Речь шла о компаниях China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum (корпорация CNPC).

Ранее американская газета The New York Times писала, что война в Украине приносит выгоду Китаю. Из-за антироссийских санкций торговля КНР с Россией в этом году превысила 200 миллиардов долларов.