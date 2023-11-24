Россия хочет с помощью Китая построить тоннель под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, переговоры о его постройке уже велись. Информацию об этом газета получила от украинских спецслужб, которые перехватили ряд электронных писем.

В Крыму при этом зарегистрирован российско-китайский консорциум с участием лиц, упомянутых в переписке.

В одном из писем говорится, что Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) "готова обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в крымском регионе".

Генеральным директором значится Владимир Калюжный, который в письмах Георгию Мурадову, постпреду Крыма при президенте РФ, писал, что китайцы готовы стать генеральным подрядчиком в проекте.

В одном из писем говорится, что китайская строительная корпорация CRCC будет участвовать в проекте только на условиях конфиденциальности и в документах упоминаться не будет из-за риска санкций.

В другом письме говорится, что проект готов профинансировать китайский банк. Стоимость тоннеля может составлять 5 млрд долларов. Взамен КНР может получить право взимать плату за проезд по тоннелю.

При этом западные эксперты считают, что строительство Керченского туннеля не состоится в краткосрочной перспективе. Но Москва может рассматривать его как проект, призванный обеспечить безопасную связь с Крымом на десятилетия.

Напомним, Крымский мост над проливом не раз подвергался атакам. В последнее время для них использовали подводные дроны.

В начале ноября мы сообщали, что Россия начала строительство железной дороги из Ростова через оккупированный юг Украины.