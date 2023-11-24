Россия хочет вместе с Китаем построить тоннель под Керченским проливом
Россия хочет с помощью Китая построить тоннель под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак.
Об этом пишет The Washington Post.
По данным газеты, переговоры о его постройке уже велись. Информацию об этом газета получила от украинских спецслужб, которые перехватили ряд электронных писем.
В Крыму при этом зарегистрирован российско-китайский консорциум с участием лиц, упомянутых в переписке.
В одном из писем говорится, что Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) "готова обеспечить строительство железнодорожных и автодорожных объектов любой сложности в крымском регионе".
Генеральным директором значится Владимир Калюжный, который в письмах Георгию Мурадову, постпреду Крыма при президенте РФ, писал, что китайцы готовы стать генеральным подрядчиком в проекте.
В одном из писем говорится, что китайская строительная корпорация CRCC будет участвовать в проекте только на условиях конфиденциальности и в документах упоминаться не будет из-за риска санкций.
В другом письме говорится, что проект готов профинансировать китайский банк. Стоимость тоннеля может составлять 5 млрд долларов. Взамен КНР может получить право взимать плату за проезд по тоннелю.
При этом западные эксперты считают, что строительство Керченского туннеля не состоится в краткосрочной перспективе. Но Москва может рассматривать его как проект, призванный обеспечить безопасную связь с Крымом на десятилетия.
Напомним, Крымский мост над проливом не раз подвергался атакам. В последнее время для них использовали подводные дроны.
В начале ноября мы сообщали, что Россия начала строительство железной дороги из Ростова через оккупированный юг Украины.