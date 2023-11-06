Россия начала строительство железной дороги на оккупированном юге Украины - из Ростова-на-Дону через Донецкую и Запорожскую области в Крым. Ожидается, что дорога станет дублером Крымского моста.

Об этом объявил назначенный РФ "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий в интервью российским изданиям.

По его словам, строительство начнется от поселка Акимовка в Запорожской области.

Балицкий заявил, что строительство одной ветки даже без электрической тяги, позволит решить "задачи военных" и "вывоза зерна, железной руды, лома, угля и многих элементов, которые надо связать с большой землей". Он добавил, что путь нужен также потому, что дорога через Крымский мост, во-первых, далека, а во-вторых, он "является объектом повышенной опасности".

Также "губернатор" рассказал, что в Мелитополе на базе существующего аэропорта планируется развивить авиахаб.

Напомним, мы писали, что россияне планируют пустить железную дорогу по берегу Азовского моря, то есть на максимальном удалении от позиций ВСУ.

Сейчас сухопутная дорога из Крыма в РФ проходит через Мелитополь. Если же удастся проложить еще одну дорогу по берегу моря, она пройдет примерно на 40 километров южнее.

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