НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны крупную немецкую строительную компанию Knauf, чей завод в украинском Соледаре был разрушен в прошлом году во время боев за Бахмут.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Причина внесения Knauf в список - инвестиции в РФ. За 2022 год один из крупнейших в мире производителей стройматериалов уплатил в бюджет РФ около 117 млн ​​дол. налогов.

Также, по данным НАПК, немецкая компания способствует мобилизации в РФ, отправляя своих сотрудников на войну против Украины.

Ранее НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны. Один из крупнейших производителей продуктов питания в мире продолжает работать в РФ и расширяет там свою производственную базу.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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