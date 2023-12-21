Европейский суд юстиции постановил исключить экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного перечня ЕС, куда они попали в связи с обвинениями в коррупции во времена президентства в Украине.

Об этом говорится в соответствующем постановлении трибунала.

Суд ЕС подчёркивает, что решение Совета ЕС должно быть отменено относительно той части списка, в которой сохраняются имена Януковича и его сына.

Как заявили в пресс-службе Януковича, Европейский суд вынес уже пять решений об отмене санкций и признанию их необоснованными, при этом ни одна страна не установила наличие похищенных политиком средств из бюджета Укарины, на основании присвоения которых были введены персональные санкции.

Ранее стало известно, что Янукович намерен добиваться отмены наложенных на него санкций ЕС в суде.

"После восьми лет ежегодных поражений в Суде ЕС Европейский союз своим решением от 9 сентября признал полную безосновательность продления санкций, вводимых им регулярно с 2014 года", - написал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир в соцсетях.

Также мы сообщали, что Европейский суд отменил блокировку активов Януковича и его окружения.