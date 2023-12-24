В воскресенье, 24 декабря, президент Владимир Зеленский поздравил из Киево-Печерской лавры украинцев, празднующих Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю.

Соответствующее видеообращение президент Украины опубликовал в своем телеграм-канале.

"Где бы ни встречали Рождество Христово, сегодня все украинцы – вместе. Все мы встречаем Рождество вместе. В одну дату, как одна большая семья, как одна нация, как одна, единственная страна. И сегодня как никогда сильна наша совместная молитва. Народная молитва. Сегодня она объединит миллионы голосов – как никогда до этого много. И будет раздаваться сегодня, без временной разницы в две недели. И будет раздаваться вместе с Европой и миром", - сказал Зеленский.

Комментируя свое пребывание в Киево-Печерской лавре, президент Украины отметил, что "за свою историю это место испытало немало потрясений и ударов. Надругательство, осквернение, грабежи. Орда, нацисты, советское время".

Между тем не все украинцы празднуют Рождество 25 декабря. Еще в 2019 году опрос показал, что только 25% респондентов поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

А согласно прошлогоднему опросу в "Дие", 58,99% проголосовавших выбрали дату празднования 25 декабря, а 25,48% - 7 января.

Ранее в Киевской городской военной администрации рассказали, как пройдут зимние праздники в столице. Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что комендантский час будет действовать как обычно: с полуночи до 5 утра - в том числе и в ночь на Новый год. Также в Киеве не будет никаких массовых мероприятий: ни ярмарок, ни празднований. Такое решение принял совет обороны Киева.