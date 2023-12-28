Ночью 28 декабря российские оккупанты выпустили восемь "Шахедов" из района Приморско-Ахтарск (РФ).

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Семь беспилотников были сбиты в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

Для этого применили истребительную авиацию, подразделения ЗРВ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, заявил командующий этого направления Александр Тарнавский. По его мнению, бои за Новомихайловку около Марьинки - это отвлекающие маневры россиян. На других участках Восточного фронта ситуация остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

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