Вечером в Харькове прогремело несколько взрывов - минимум пять.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушение гражданской инфраструктуры", - написал градоначальник.

Полиция же сообщает о как минимум четырех раненых в результате обстрела Харькова.

А по информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в настоящее время медики оказывают помощь восьми пострадавшим, все госпитализированы. Четыре человека в состоянии средней тяжести, еще четверо с легкими травмами.

Как написал Синегубов, РФ ударила по центральной части города. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта.

Между тем местные телеграм-каналы пишут о попадании по гостинице "Харьков Палас Отель", которая находится на проспекте Независимости и смотрит на центральную площадь Свободы.

Это новая гостиница, она была построена в 2012 году. Во время проведения Евро-2012 в отеле размещалась штаб-квартира УЕФА.

Также сегодня днем два поселка в Херсонской и Запорожской областях подверглись обстрелам со стороны войск РФ.

А в России был прилет по центру Белгорода, вследствие которого погибли минимум 14 человек, включая детей.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов. Погибло 39 человек.

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