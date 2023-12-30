Силы безопасности и обороны ударили по военным объектам в российском Белгороде в ответ на вчерашний обстрел украинских городов.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

"Это совместные мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются", - рассказал источник.

По последним данным во время обстрела российского Белгорода погибло пять человек и, как минимум, 44 человека ранено.

На видео попал момент прилёта по центру города.

Еще видео последствий обстрела Белгорода.

Напомним, сегодня в центре Белгорода прогремели взрывы. Сообщается, что один из снарядов упал на каток, который находится в центре города на Соборной площади.

Ранее в России заявляли о масштабной атаке беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбили 32 украинских дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.