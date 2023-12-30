Сегодня днем в российском Белгороде раздались взрывы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела центра Белгорода погибло двое детей, есть пострадавшие и попадание в жилой сектор.

Позже российские паблики написали, что число погибших увеличилось до четырех. Еще семеро ранены.

Сообщается, что один из снарядов в Белгороде упал на каток, который находится в центре города на Соборной площади.

"РБК-Украина" со ссылкой на свои источники пишет, что это ответ на вчерашний обстрел украинских городов.

"Силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде", - заявляет издание.

Также появилось видео момента удара по центру Белгорода и его последствия.

Напомним, сегодня в России заявляли о масштабной атаке беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбили 32 украинских дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов. Погибло 39 человек.