Сегодня днем в окрестностях Запорожья и Днепра сбили две ракеты
Сегодня днем под Запорожьем сбили ракету. Предварительно – Искандер-М. Обломки упали на открытой территории в окрестностях города.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Силами ПВО ракета обезврежена. Остатки упали на открытой территории в окрестностях города Запорожья", – написал Малашко
Обошлось без пострадавших и разрушений.
Также Воздушное командование "Восток" сообщило, что над Днепровским районом сбили управляемую авиационную ракету Х-59.
"О звуке взрыва в Днепре. Да, работало ПВО: подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Запорожье уже девять погибших в результате массированной атаки РФ. В Днепре, Запорожской и Одесской областях сегодня объявили день траура.
Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.
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