Сегодня днем под Запорожьем сбили ракету. Предварительно – Искандер-М. Обломки упали на открытой территории в окрестностях города.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Силами ПВО ракета обезврежена. Остатки упали на открытой территории в окрестностях города Запорожья", – написал Малашко

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Также Воздушное командование "Восток" сообщило, что над Днепровским районом сбили управляемую авиационную ракету Х-59.

"О звуке взрыва в Днепре. Да, работало ПВО: подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье уже девять погибших в результате массированной атаки РФ. В Днепре, Запорожской и Одесской областях сегодня объявили день траура.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.