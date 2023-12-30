Вчера Украина и страны Запада созвали заседание Совбеза ООН - по поводу массированного ракетного удара РФ утром 29 декабря.

Украинский посол Сергей Кислица призвал Запад усилить военные поставки Киеву.

Он также напомнил об истории с залетом российской ракеты в Польшу.

"Российский воздушный террор несет опасную угрозу не только Украине, но и соседним странам", - сказал Кислица.

США, Франция и Великобритания осудили воздушную атаку по Украине.

"Вместо мира Путин решил отметить этот праздничный сезон и встретить Новый год беспрецедентным количеством беспилотных и ракетных ударов по другому государству-члену ООН", - заявил представитель США Джон Келли.

Также удар осудили представители самой Организации объединенных наций, включая генсека Антониу Гутерриша.

При этом, как пишет Reuters, заместитель постпреда Китая Гэн Шуан "не осудил нападения и призвал к политическому разрешению войны в Украине".

Посол же России Василий Небензя заявил, что РФ "наносила удары только по военной инфраструктуре на Украине и что системы ПВО Украины несут ответственность за жертвы среди гражданского населения".

Далее российский представитель сделал несколько заявлений о войне и ее перспективах в целом. Он сказал, что Украину и ее союзников на Западе ждут "самые плохие новости, причем в ближайшее время". По словам Небензи, военные планы Украины "ждет крах", несмотря на помощь Запада.

"Реальность сегодня такова, что у Украины нет и уже не будет ресурсов для того, чтобы не то, чтобы добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на фронте", - заявил полпред РФ.

В ответ на это посол Великобритани Барбара Вудворд назвала заявления российского коллеги "потоком лжи и дезинфомации".

Напомним, во время вчерашней атаки РФ по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.