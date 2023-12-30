Сегодня утром по Михайловке на правом берегу Днепра Херсонской области российские войска нанесли не менее двадцати ударов.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"По центральной части населенного пункта зафиксировано по меньшей мере два десятка прилетов", - говорится в сообщении.

Повреждены школа, административное здание и магазин.

Люди не пострадали.

Напомним, сегодня ночью Херсон был под ударом "Шахедов". Попали по административному зданию, которое разрушено до основания.

Всего за прошедшие сутки россияне совершили 108 обстрелов Херсонской области. По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда. Из-за обстрелов РФ пять человек получили ранения.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов. Погибло не менее 31 человека, более ста шестидесяти получили ранения.

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