Ночью 28 декабря армия рф в очередной раз обстреляла Корабельный район Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне ударили вблизи жилого дома. Взрывной волной и обломками снарядов в доме выбило окна, повреждены стены, а также гараж и припаркованный там автомобиль.

К счастью, люди не пострадали.

В Херсонской ОВА обнародовал видео последствий обстрела.

Напомним, что железнодорожный вокзал Херсона попал под обстрел. Погиб офицер полиции.

Позже появилось видео последствий вчерашнего обстрела железнодорожного вокзала Херсона и самого города.

Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, заявил командующий этого направления Александр Тарнавский. По его мнению, бои за Новомихайловку около Марьинки - это отвлекающие маневры россиян. На других участках Восточного фронта ситуация остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

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