В Херсоне показали видео последствий ночного обстрела
Ночью 28 декабря армия рф в очередной раз обстреляла Корабельный район Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Россияне ударили вблизи жилого дома. Взрывной волной и обломками снарядов в доме выбило окна, повреждены стены, а также гараж и припаркованный там автомобиль.
К счастью, люди не пострадали.
В Херсонской ОВА обнародовал видео последствий обстрела.
Напомним, что железнодорожный вокзал Херсона попал под обстрел. Погиб офицер полиции.
Позже появилось видео последствий вчерашнего обстрела железнодорожного вокзала Херсона и самого города.
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