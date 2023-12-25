За минувшие сутки россияне совершили 71 обстрел, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них - 6 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", - написал он.

Напомним, вчера российские войска атаковали южные регионы Украины более 6,5 часов. В Бериславском районе Херсонской области "Шахед" попал в складские помещения.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики пишут, что россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, продвинулись вглубь Богдановки до 300-500 метров. РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Минобороны разрабатывает методы вручения электронных повесток.

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