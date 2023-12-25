Вчера российские войска атаковали южные регионы Украины более 6,5 часов. Есть повреждения припортовой инфраструктуры, недействующего админздания и складских помещений.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

Сообщается, что сначала тактическая авиация выпустила ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П в направлении Черноморска Одесской области. Силами ПВО сбиты обе ракеты.

"Более шести с половиной часов бушевала дроновая атака. В напряженной боевой работе силами противовоздушной обороны уничтожено 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136", - говорится в сообщении.

Их них:

17 в Одесской области;

3 в Херсонской области;

1 в Николаевской области;

1 в Кировоградской области".

В Одесской области обломки сбитого "Шахеда" упали в районе порта, повреждены технические помещения. В соседнем Раздельнянском районе обломки попали по недействующему админзданию и складскому помещению законсервированного объекта.

"В Бериславском районе Херсонщины не удалось избежать попадания. В складских помещениях вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали", - сообщили в Силах обороны юга.

Также вчера поздно вечером российские войска атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Силами ПВО было уничтожено пять вражеских БПЛА.

Напомним, россияне атаковали Украину 31 ударным БпЛА типа "Shahed" и двумя авиационными ракетами. Силами ПВО были уничтожены 28 беспилотников и обе ракеты.