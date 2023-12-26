В результате обстрела войсками РФ села в Дарьевской и Тягинской общинах Херсонской области погибли гражданские лица.

Об этом сообщает областная прокуратура, которая начала расследование инцидентов.

По данным следствия, сегодня около 12:20 вооруженные силы России из артиллерийского оружия обстреляли село в Дарьевской общине, и вследствие попадания снаряда в частный дом погиб 71-летний местный житель. Также были повреждены другие частные дома и хозяйственные постройки.

Еще один человек погиб в Тягинке.

Позавчера вечером российская армия обстреляла Чернобаевку Херсонской области. По селу зафиксировано по меньшей мере 25 прилетов из артиллерии. Погибла женщина.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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