Войска РФ массированно ударили из артиллерии по Чернобаевке. Погибла женщина
Вчера вечером российская армия обстреляла Чернобаевку Херсонской области. По селу зафиксировано по меньшей мере 25 "прилетов" из артиллерии. Погибла женщина.
Об этом сообщает ОВА.
Тело 37-летней погибшей было найдено в уничтоженном доме.
Повреждены 26 домов, спортзал, образовательное и медицинское заведения, сельскохозяйственный объект, дорожная инфраструктура, а также три коммунальных автобуса.
Напомним, за минувшие сутки россияне совершили 71 обстрел Херсонской области, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них - 6 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов. В результате один человек погиб, еще два получили ранения.
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