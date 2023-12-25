Вчера вечером российская армия обстреляла Чернобаевку Херсонской области. По селу зафиксировано по меньшей мере 25 "прилетов" из артиллерии. Погибла женщина.

Об этом сообщает ОВА.

Тело 37-летней погибшей было найдено в уничтоженном доме.

Повреждены 26 домов, спортзал, образовательное и медицинское заведения, сельскохозяйственный объект, дорожная инфраструктура, а также три коммунальных автобуса.

Напомним, за минувшие сутки россияне совершили 71 обстрел Херсонской области, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них - 6 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов. В результате один человек погиб, еще два получили ранения.

Ранее мы писали, что вчера российские войска атаковали южные регионы Украины более 6,5 часов.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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