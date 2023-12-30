В ночь на 30 декабря Херсон был под ударом "Шахедов". Попали по административному зданию, которое разрушено до основания.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Попали по административному зданию – оно уничтожено практически до основания. Также в окрестных домах взрывной волной выбило окна. К счастью, никто из херсонцев не пострадал", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это офис компании "Херсонлифт", которая обслуживает лифты в городе.

За прошедшие сутки россияне совершили 108 обстрелов Херсонской области, выпустили 536 снарядов из миномета, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них – 8 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, гуманитарный штаб в Бериславском районе, объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию обслуживания лифтов в Херсоне", - пишет Прокудин.

Из-за обстрела РФ пять человек получили ранения.

Напомним, что недавно армия РФ обстреляла железнодорожный вокзал Херсона. Погиб офицер полиции.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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