В России заявляют о масштабной атаке беспилотников.

Минобороны РФ сообщило, что ПВО сбили 32 украинских дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

Российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявляет, что сработали системы ПВО и сбили несколько воздушных целей на подлете к городу.

Также он сообщил об одном погибшем.

Кроме того, ночью губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщал, что над Брянском и областью работает ПВО.

"Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – заявил он.

Местные паблики публиковали видео.

Ранее Минобороны РФ заявляло о сбитии 35 беспилотников в пределах Ростовской, Волгоградской и Липецкой областей. Российские паблики также пишут, что в Ростовской области были взрывы в районе военного аэродрома.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера РФ совершила массированную комбинированную атаку. Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов. Погибло не менее 31 человека, более ста шестидесяти получили ранения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.