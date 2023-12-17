Ночью и с утра была масштабная атака дронов по России.

Минобороны РФ заявило о сбитии 35 беспилотников в пределах Ростовской, Волгоградской и Липецкой областей.

Российские паблики также пишут, что в Ростовской области были взрывы в районе военного аэродрома.

Ранее сообщали, что в субботу, 16 декабря, ночью произошел налет беспилотников на Курскую область РФ. Как заявил ее губернатор, атакованы Дмитриевский и Железногорский районы. Также в Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа.

Также накануне Крым и Геническ подверглись атаке БПЛА и ракетному обстрелу. Минобороны РФ утверждает, что средства ПВО "уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом".

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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