Россия запросила на 23:00 по московскому времени (22:00 по Киеву) 30 декабря проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода. Москва потребовала присутствия на нем постоянного представителя Чехии при всемирной организации.

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, его словам передают российские СМИ.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за обстрелом российского города "стоит Британия, которая в координации с США подстрекает" Украину к обстрелам.

Также, по ее словам, страны Евросоюза, поставляющие оружие Украине, несут ответственность за жертвы в Белгороде.

Напомним, сегодня днем в российском Белгороде раздались взрывы. Под обстрел попал центр города: один из снарядов упал на каток, который находится на Соборной площади.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах написали, что Силы безопасности и обороны ударили по военным объектам в российском Белгороде в ответ на вчерашний обстрел украинских городов.

В Минобороны РФ заявили, что Белгород атаковали в том числе реактивными снарядами для РСЗО Vampire чешского производства.