Министерство обороны РФ заявило, что Белгород атаковали ВСУ, применяя западное оружие.

Как отметили в ведомстве, была "попытка нанесения неизбирательного комбинированного удара" двумя ракетами "Ольха" кассетной модификации и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Минобороны утверждает, что российская ПВО сбила большинство из выпущенных боеприпасов, но "несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет" попали по городу.

Москва заявляет, что Украина таким образом "пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия".

Между тем российское МЧС обновило данные о жертвах удара по Белгороду: там уже 14 погибших и 108 пострадавших вследствие прилетов. Четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, всего ранены 17 несовершеннолетних.

Напомним, сегодня днем в российском Белгороде раздались взрывы. Под обстрел попал центр города: один из снарядов упал на каток, который находится на Соборной площади.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в военных кругах написали, что Силы безопасности и обороны ударили по военным объектам в российском Белгороде в ответ на вчерашний обстрел украинских городов.