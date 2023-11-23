В Белгороде подорвали назначенного Россией "заместителя главы Харьковской области" Александра Слисаренко. В Украине его заочно судили за госизмену.

Об этом пишут украинские паблики со ссылкой на источники.

Журналисты со слов работников правоохранительных органов сообщают, что операцию организовала СБУ. Автомобиль Слисаренко взорвали еще 16 ноября. От полученных травм он умер. При этом Россия гибель Слисаренко не подтверждала.

Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником харьковского антимайдана. В 2021-2022 годах воевал за "ЛНР".

Ранее сообщали, что в Одессе суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы главу оккупационных "властей" Херсонщины Владимира Сальдо.

Также мы писали, что в ГУР взяли на себя ответственность за подрыв в Луганске "депутата", которого обвиняли в пытках пленных. Специальную операцию по ликвидации реализовали совместно с представителями движения сопротивления.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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