Власти Украины принимают меры, чтобы ускорить строительство линий оборонительных укреплений на случай наступления россиян.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

Так, Кабмин расширил перечень ведомств, которые могут подавать заказы на возведение укреплений. Теперь это смогут делать не только областные военные администрации, но и само Минобороны, а также Государственная специальная служба транспорта и Госагентство восстановления.

Таким образом расширяются источники финансирования для оборонного строительства. При этом подрядчикам сразу будут выплачивать аванс объёмом до 70% от общей стоимости работ.

Кроме того, правительство установило единый подход в проектных решениях по строительству, ведь фортификационные сооружения до сих пор возводились несистемно. Новый подход обеспечит создание мощной фортификационной сети по единой стратегии. Для всех объектов будут применяться одни и те же:

технические спецификации,

архитектурные и инженерные решения,

требования безопасности.

Где строить те или иные укрепления, будет решать Генштаб.

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