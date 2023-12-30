В пограничном Богодуховском районе Харьковской области завершают строительство долговременных фортификаций.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных Сил ВСУ.

Там устанавливают "зубы дракона", это одна из полос оборонных заграждений, которые также состоят из противотанкового рва, минного поля и колючей проволоки

"Каждый ВОП состоит из четырех-пяти полос инженерных заграждений. Это противотанковый ров, минное поле, тетраэдры, колючая проволока, и снова минное поле. В Северной операционной зоне обустроено уже более ста таких позиций. В случае роста уровня военной угрозы на эти оборонные рубежи должны подойти дополнительные силы" – цитирует пресс-служба Командующего Объединенных Сил Сергея Наева.

Украинские военные инженеры раньше занимались в основном строительством временных укреплений. Однако было принято решение создать устойчивые фортификации.

По словам главы Богодуховской РВА Анатолия Рысцова, строительство должно быть завершено до конца 2023 года.

Ранее сообщали, что на фронте устанавливают фортификационные сооружения.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.