Анализируем ситуацию на 677-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинские военные телеграм-каналы пишут, что на запорожском направлении россияне в последнее время продвинулись между Вербовым и Работиным.

Российские паблики также сообщают, что их войска смогли продвинуться к северо-востоку от Новопокровки и к западу от Вербового.

Продвижения отмечены на картах украинского паблика Deep State. "Враг производит немало штурмовых действий и несет значительные потери, но пока не видно, чтобы личный состав у них заканчивался", - пишет телеграм-канал.

Под Авдеевкой идут регулярные атаки россиян в Степном на северном фланге, а также севернее Степного, чтобы обойти село и выйти к Бердычам. Бои идут за каждую посадку, большие потери несут обе стороны, пишут паблики.

При этом россияне заняли одну позицию к северу от Водяного, сообщает Deep State.

Южнее, под Марьинкой российские войска пошли на запад, в сторону Георгиевки, пишут паблики.

Под Бахмутом россияне продолжают расширять зону контроля у Богдановки, сохраняя инициативу, пишут телеграм-каналы.

Военные же официально заявляют, что все атаки отражаются. Командующий группой войск "Таврия" Тарнавский сообщил, что наиболее активен противник вблизи Авдеевки и на Марьинском направлении.

Также, по его словам, россияне снова активно применяют управляемые авиабомбы, нанося только на вверенном ему фронте в районе 15 ударов ежесуточно. Ранее ВСУ заявляли, что после поражения трёх российских самолётов в Херсонской области, применение КАБов сошло на нет.

Эскалация обстрелов

Российский массированный удар по Украине 29 декабря вызвал цепную реакцию мощных обстрелов, которые не утихали с тех пор ни на день.

На следующий день был мощный обстрел Белгорода, в котором, по последним данным, погибли 25 человек, из них пятеро детей. Удар пришелся по центру города днем, где в это время было много людей. О том, что пострадали военные или промышленные объекты, информации нет.

Украина на себя ответственности за удар не взяла и официально его не комментировала. Россия обвинила ВСУ и украинское руководство в атаке по гражданскому населению, созвав по этому поводу заседание Совбеза ООН.

Следующей ночью РФ нанесла "удар возмездия" по Харькову, где пострадало множество зданий, среди них - отель "Харьков Палас" в центре города. Россия заявила, что там находился тайный штаб ГУР и ВСУ, который планировал удар по Белгороду.

Также россияне утверждали, что там базировались иностранные добровольцы. Украина официально подтвердила лишь то, что там были иностранные журналисты, которые пострадали.

ГУР отрицает, что под удар попали его представители.

Следующей ночью - новогодней - под удар попал самый центр Донецка: площадь Ленина и гостиница "Донбасс Палас", где в то время шла новогодняя вечеринка.

"Власти ДНР" заявили о четверых погибших, среди которых оказался российский военкор.

Одновременно с этим Россия запустила новогодней ночью 90 "Шахидов" по Украине. ВСУ заявляют, что сбили 87 беспилотников.

В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены три многоэтажки, частные дома и терминал морского порта.

Во Львове "Шахиды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

Также повредили строения аграрного университета Дублянах недалеко от Львова, где учился лидер ОУН Степан Бандера. Речь идет о Львовском национальном университете природопользования.

Всего, по словам Владимира Зеленского, прилеты за эти сутки были в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях.

Комментируя ночную дрон-атаку, минобороны РФ заявило, что удар наносился по "инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow".

Также утверждается, что в Чугуеве Харьковской области нанесен удар по заводу по производству беспилотников. Украина этого не подтверждала. По данным Харьковской ОВА в Чугуеве под удар попала нежилая инфраструктура и складские помещения.

При этом сегодня днем и вечером продолжились атаки беспилотников.

Подводя итоги - под конец года произошла серьезная эскалация обстрелов, с прилетами по гражданским объектам. Тем не менее, уже можно подтвердить предварительный вывод, который на прошлой неделе делала "Страна" - россияне в этом году, скорее всего, сосредоточатся на поражении военной и оборонной инфраструктуры Украины, а не энергетики.

Резко усилившиеся за последние дни воздушные атаки показали, что украинская ПВО перехватывает далеко не все ракеты и дроны - несмотря на резкое усиление своих возможностей за ушедший год. На Западе по этому поводу делают мрачные прогнозы.

Британская The Telegraph со ссылкой на экспертов пишет, что украинская ПВО не сможет отразить все зимние атаки России. ВСУ придется выбирать объекты, которые нужно защищать.

Причина в том, что поставок западных систем противовоздушной обороны и ракет к ним будет недостаточно.

"Будут некоторые системы, для которых им придется нормировать свои боеприпасы даже больше, чем сейчас. Возможно, им придется просто не поражать некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков", - сказал военный аналитик Джимми Раштон.

Особую озабоченность вызывают поставки ракет-перехватчиков "Пэтриот", которые заканчиваются из-за проволочек с американской военной помощью, пишет издание.

Военные перспективы

Важные посылы прозвучали вчера в новогоднем обращении Владимира Зеленского. По ним можно составить определенное впечатление о военных планах украинского руководства на 2024 год.

1. Президент много посвятил призывам к жителям Украины "сделать сверхусилие и сделать больше".

Он предложил украинцам "жить по правилу: или ты работаешь, или ты воюешь". "Потому что каждый из нас способен на большее". И призвал "сделать выбор, кем быть: жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?"

Здесь явно читался призыв не препятствовать мобилизации, которую власти планируют усиливать. Но процесс этот наталкивается на нежелание многих украинцев идти на фронт - ввиду того, что громкие обещания "взять Крым в этом году" не реализовались, контрнаступление провалилось, и теперь перед страной маячит перспектива затяжной войны с непредсказуемым результатом.

Обратная связь, которую общество дало по законопроекту о мобилизации, показала, что перспективы поголовного призыва в армию популярностью среди украинцев не пользуются. Но, похоже, иного выхода на Банковой пока не видят и призывают "воевать или работать".

2. Также президент сообщил, что в этом году Запад предоставил Киеву 156 пакетов военной поддержки. А "в следующем году враг почувствует ярость отечественного производства".

Обещаний, что пакетов от Запада станет еще больше, Зеленский не давал. А упоминание о собственном ВПК показывает, что возможность снижения западной помощи Киев рассматривает всерьез.

3. Закончил Зеленский обращение заявлением, которое дает понять, что будущее неопределенно: "Мы не знаем, что принесет нам новый год". Но "что бы он не принес, мы будем сильнее".

В тоже время президент не озвучил планов о выходе на границы 1991 года, как это было в прошлогоднем обращении. Что также крайне показательно.

Видимо, проговаривать эту цель лишний раз на Банковой не считают нужным - на фоне того, что инициативой на фронте владеют россияне, а контрнаступление ВСУ, на которое делали основную медийную ставку, своих целей не достигло.

Интересен в этом контексте очередной опрос нардепы Марьяны Безуглой среди своих подписчиков. Как оказалось, большинство из них не верят в то, что Украина освободит все свои территории до границ 1991 года.

Таковы данные опросов, который Безуглая провела в своем телеграм-канале и Фейсбуке. Результат - 69% и 64% соответственно не верят, что Украина когда-либо вернет свои территории.

Второй по популярности вариант ответа - что вернуть земли получится только после 2030 года (12-15%). В то, что война закончится выходом на границы 1991 года в наступившем году, верят от 6 до 11% подписчиков нардепа.

К слову, ранее опрос Безуглой показал, что 74% мужчин готовы отказаться от украинского гражданства, чтобы избежать мобилизации.

В России сегодня также озвучили свое видение войны. Путин во время посещения российских военных в госпитале сделал несколько заявлений по Украине.

1. По его словам, Россия хочет завершить "украинский конфликт" как можно быстрее, но на своих условиях. "Россия не хочет воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не будет. Этому не бывать", - заявил Путин.

2. Украина для России не враг, а "враг - те на Западе, кто хочет стратегического поражения РФ. Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберёмся быстрее".

3. Ситуация на поле боя, как считает Путин, меняется, "противник постепенно сдувается". По утверждению Путина, ВСУ тратят 5-6 тысяч 155-мм снарядов за сутки, а США производят всего 14 тысяч в месяц, поэтому "исчерпание наступает довольно быстро". Путин также назвал российскую армию самой боеспособной в мире и заявил, что ее возможности кратно увеличиваются. При этом ситуацию на фронте Путин назвал "удовлетворительной".

Британская Times сегодня сделала прогноз на 2024 год. Газета пишет, что Украина не сможет выиграть войну в наступившем году, потому что у нее нет ни живой силы, ни оружия для прорыва на поле боя (так считают представители британской разведки).

Поэтому, пишет издание, Великобритания и другие европейские страны работают над механизмом, который позволит гарантировать, что они смогут помочь Украине победить в войне с Россией без помощи США - в случае если новым американским президентом станет Дональд Трамп.

На данный момент британские министры пытаются нарастить производственные мощности, чтобы отправлять оружие и боеприпасы Киеву и "сдерживать Россию как минимум еще год" - вне зависимости от того, продолжится ли помощь со стороны Вашингтона.

Детальнее прогнозы по войне на 2024-й год читайте в отдельном материале.

Мобилизация

В пятницу вечером Украина без предупреждения усложнила выезд за границу мужчинам, имеющим право пересекать кордон.

По данным соцсетей, из Украины перестали выпускать инвалидов 3-й группы, многодетных отцов и некоторые категории водителей, едущих по системе "Шлях". Всех их, как сообщают очевидцы, направляют в ТЦК для подтверждения отсрочки от армии.

Это резко замедлило пересечение границы для всех людей и создало крупные очереди - из-за того, что по каждому мужчине начали проводить длительную проверку. Автобусы с пассажирами оказались запертыми в очередях на сутки и более.

Возмущенные люди даже перекрывали дороги вблизи КПП.

Позже пограничники подтвердили, что начали требовать у мужчин, которым разрешено выезжать из Украины, в частности у многодетных отцов, выписку из протокола ТЦК об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Это связано со случаями обнаружения поддельных документов, сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он сказал, что к таким военнообязанным относятся и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

"Военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. Учитывая, что мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении по отсрочке или записи об отсрочке в военно-учетных документах", - заявил Демченко.

При этом к позиции пограничников, конечно, есть вопросы. Как минимум - почему о нововведении не сообщили заранее и официально, а поставили сотни людей перед фактом. Заставив их потерять массу времени, чтобы доехать до границы и развернуться назад.

Но целью было, видимо, добиться того, чтобы многие мужчины, которые выезжают сейчас, перестали это делать. А в идеале пришли в ТЦК для обновления данных и прохождения медкомиссий. Откуда часть этих людей наверняка, признав годными, призовут на службу.

Хотя в целом понятно, что пойдут в ТЦК лишь те, кто на сто процентов уверен, что их не заберут в армию.

Тем временем военные власти продолжают усиливать меры по вручению повесток.

На блок-постах в Киевской области будут вручать повестки уклонистам, заявил комендант региона подполковник Руслан Олейник.

По его словам, если сотрудники полиции по базе проверят человека и увидят, что он находится в розыске как уклоняющийся от призыва или не передавшее учетные данные в ТЦК, то сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки.

А в Черновицкой области приняли ряд решений, которые говорят об ужесточении мобилизации в регионе. Совет обороны принял решение, которое предусматривает:

- развертывание по всей области "участков оповещения" (то есть, видимо, раздачи повесток) и мобильных блокпостов,

- контроль за теми, кто устраивается на работу и увольняется с нее (отметим, что многие мужчины сейчас, чтобы избежать мобилизации, просят работодателей уволить их и работать "в темную"),

- контроль за сроками прохождения медосмотров, с целью избежать их затягивания,

- поручение мэрам и сельским головам не допустить утечки в информации о мероприятиях, которые планируются ТЦК.

Также сегодня военкомы пришли на горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье.

Выборов президента не будет

Вместе с 2023 годом уходит и одна из главных политических интриг последних месяцев - будут ли проведены президентские выборы в Украине в положенный по Конституции срок - 31 марта 2024 года.

Теперь уже точно можно сказать, что в эту дату их проводить не будут.

Так как именно сегодня должна была по закону стартовать предвыборная кампания. Но этого не случилось.

А Рада так и не приняла изменения в Избирательный кодекс, который запрещает проведение президентских выборов во время действия военного положения.

Напомним, что с октября в политических кругах начали курсировать упорные слухи, что Зеленский и его команда намерены провести выборы в марте 2024 года. Допускали подобную возможность и ряд представителей власти.

Однако это вызвало очень сильное политическое напряжение в стране. Многочисленные противники Зеленского увидели в выборах возможность сменить президента. Тем более, что был и потенциальный кандидат, который мог на выборах победить действующего главу государства - главком ВСУ Валерий Залужный.

Увидев, в каком направлении начали развиваться события, и оценив угрозу, Зеленский сделал заявление, что "выборы сейчас не ко времени".

И, по итогу, выборов 31 марта не будет.

Пройдут ли они в следующем году в другую дату зависит от многих факторов. В первую очередь от ситуации на фронте и от того, как долго ещё будет идти война и действовать военное положение. А также от того, как будет развиваться внутриполитическая ситуация в стране.

В нынешних условиях, когда падает доверие населения к президенту и, судя по многим признакам, сохраняется напряжённость в отношениях Зеленского и Залужного, проводить выборы для президента опасно.