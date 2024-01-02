К пострадавшему дому в Соломенском районе приехал мэр Киева Виталий Кличко.

На восстановление воды и света в столице уйдет несколько часов.

"Много районов в Киеве сейчас обесточены, также упало давление воды, чтобы восстановить электро- и водоснабжение, нам понадобится еще несколько часов", - заявил Кличко.

Он добавил, что спасателям пока неизвестно, находятся ли люди под завалами дома.

Напомним, что в жилом дом в Соломенском районе Киева, где уже 20 пострадавших после возгорания, вызванного ракетной атакой, продолжается пожар. На месте работают спасатели и правоохранители.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новгоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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