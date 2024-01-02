В Харькове уже 45 пострадавших после ракетной атаки по центру города. Погибла 91-летняя женщина. Двое пострадавших - в тяжелом состоянии, одна пожилая женщина - в коме.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В медучреждениях Харькова находятся 38 человек, в том числе: 4 детей в легком состоянии; 3 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 1 пожилая женщина в крайне тяжелом состоянии – находится в коме", - написал глава Харьковской ОВА.

Утром стало известно, что более, чем 40 пострадавших после удара по Харькову. Около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. Синегубов добавил, что вид ракеты устанавливается.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новгоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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