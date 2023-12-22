В Донецкой области в поселке Котлино люди перекрыли дорогу из-за отсутствия электроэнергии.

Соответствующее видео появилось в телеграм-каналах.

Местные паблики пишут, что поселок Котлино Покровского района вот уже 14 дней без света.

Ранее мы рассказывали, как в конце ноября в одесском микрорайоне Лузановка местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света в течении четырех дней.

А в Киеве жители жилого комплекса перекрыли дорогу, так как им отключили электричество за долги застройщика.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.