Полиция английского графства Уорвикшир перекрыла дорогу в лесу более чем на сутки после сообщения местного жителя о найденном мертвом теле. Он обнаружил в кустах нечто, похожее на женские руку и ногу, что позже оказалось бывшей в употреблении надувной секс-куклой.

Об этом пишет британская газета Express.

В публикации говорится, что прохожий заметил в кустах у дороги женские руку и ногу. Он тут же позвонил в полицию и заявил, что обнаружил покойницу. На место прибыли правоохранители, которые установили блокпосты и перекрыли дорогу на 33 часа.

Следователи оцепили территорию и принялись искать улики возможного преступления. Криминалисты же прибыли только на следующий день. Когда они решили наконец осмотреть "тело", выяснилось, что они имеют дело со старой и поврежденной, но реалистичной секс-куклой, стоимость которой могла достигать 1 500 фунтов стерлингов.

"С большим облегчением мы сообщаем, что патологоанатом смог определить, что ступня и рука под кустом на самом деле принадлежали выброшенной реалистичной кукле в натуральную величину", – сообщил представитель полиции графства, пишет издание.

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