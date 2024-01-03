Народных депутатов Верховной Рады могут не выпустить за границу Украины, если они не получили инструктажа в МИД страны.

Об этом говорится в распоряжении руководства Рады, отрывок из которого опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

Как указано в документе, отказать в поездке могут, если во время предыдущей загранкомандировки нардеп не получил "официальные разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины" и не согласовал с министерством тезисов своих заявлений.

Распоряжение начало действовать с 1 января.

Там также говорится, что отказать могут в случае нарушения сроков предыдущих командировок и не согласованных поездок в другие страны. Кроме того, отказ может последовать за не предоставление отчета за предыдущие командировки.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве обороны обещают ужесточение мобилизации в Украине.

"Лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться", - заявила заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

В первые дни нового года также стало известно, что украинские власти рассматривают обновление механизма мобилизации, которое будет заключаться в бронировании военнообязанных, которые получают большую зарплату.