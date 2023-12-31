В Госпогранслужбе прокомментировали ситуацию в пунктах пропуска на западной границе.

По данным ГПСУ, за прошедшие сутки границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 73 тысячи человек и 12 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 37 тысяч человек.

В Украину за минувшие сутки въехали 36 тысяч человек, 32 тысячи из них – граждане Украины.

Оформлено 66 грузовиков с гуманитарной помощью.

Сообщается, что за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 27 человек – один из них пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска, еще 26 были задержаны вне определенных пунктов пересечения.

Также на выезд из страны не пропустили 4 украинцев, поскольку пограничники выявили признаки подделки их документов, которые дают право на пересечение границы лицам призывного возраста.

Напомним, в соцсетях начали писать, что пересечение границы "выездным" категориям мужчин резко усложнили.

Ранее мы писали, что из-за тщательных проверок документов у инвалидов и многодетных отцов, автобусы и частные авто часами не могут проехать границу.