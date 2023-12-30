Если обобщить информацию, которую в соцсетях публикуют украинцы о проблемах с пересечением границы мужчинами со вчерашнего вечера, то получается следующая картина:

усилен контроль за пропуском военнообязанных в возрасте 18-60 лет,

на погранпереходах появились представители ТЦК,

особое внимание уделяется инвалидам и их сопровождающим. Многих инвалидов (особенно с недавно полученными документами) не пропускают,

по водителям, которые едут по системе "Шлях", проверяют как часто они пересекают границу. При этом есть сообщения, что не пропускают людей, которые едут по системе "Шлях" на легковых авто и на автобусах,

у мужчин, которые сняты с учета, временно непригодные или многодетные требуют некий документ из ТЦК с разрешением на выезд.

Официально, впрочем, пограничники отрицают изменение в правилах выезда, но дают понять, что мужчин проверяют "тщательно".

"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства. Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам гражданам Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов. Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые бы давали основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство", - заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко журналистам.

Ранее в сети появилось новое подтверждение, что выезд за границу ранее "выездных" категорий усложнился. Опубликовано видео, как многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК. При этом женщина в военной форме (видимо, пограничник) заявляет, что с 20:00 29 декабря изменились правила пересечения границы.