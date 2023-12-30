Пересечение границы "выездным" категориям мужчин резко усложнили. Что известно?
Если обобщить информацию, которую в соцсетях публикуют украинцы о проблемах с пересечением границы мужчинами со вчерашнего вечера, то получается следующая картина:
- усилен контроль за пропуском военнообязанных в возрасте 18-60 лет,
- на погранпереходах появились представители ТЦК,
- особое внимание уделяется инвалидам и их сопровождающим. Многих инвалидов (особенно с недавно полученными документами) не пропускают,
- по водителям, которые едут по системе "Шлях", проверяют как часто они пересекают границу. При этом есть сообщения, что не пропускают людей, которые едут по системе "Шлях" на легковых авто и на автобусах,
- у мужчин, которые сняты с учета, временно непригодные или многодетные требуют некий документ из ТЦК с разрешением на выезд.
Официально, впрочем, пограничники отрицают изменение в правилах выезда, но дают понять, что мужчин проверяют "тщательно".
"Изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства. Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам гражданам Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов. Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые бы давали основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство", - заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко журналистам.
Ранее в сети появилось новое подтверждение, что выезд за границу ранее "выездных" категорий усложнился. Опубликовано видео, как многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК. При этом женщина в военной форме (видимо, пограничник) заявляет, что с 20:00 29 декабря изменились правила пересечения границы.