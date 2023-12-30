Появилось новое подтверждение, что выезд за границу ранее "выездных" категорий усложнился.

В сети опубликовано видео, как многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК.

Женщина в военной форме (видимо, пограничник) заявляет, что с 20:00 29 декабря изменились правила пересечения границы. И что теперь без справки из военкомата выехать за границу уже нельзя, даже если есть другие документы с подтверждением права на выезд.

Она ссылается на 123 статью Закона Украины.

Сообщается, что мужчину так и не выпустили за границу, выдав официальные документы об отказе.

Напомним, вчера вечером в профильных группах в соцсетях начали писать, что на украино-польской границе резко усложнили пересечение "выездным" категориям мужчин.

Судя по сообщениям, не выпускают тех, кто ранее проезжал - им позволяют выезд "только с позволения военкомата" (обычно категориям вроде инвалидов или многодетных достаточно иметь соответствующие документы без справок из ТЦК - Ред.).

Официальных комментариев по новым правилам выезда за границу все еще не было.

Ранее в ВСУ сообщили, что ранее представленный законопроект о мобилизации в Украине будет доработан.