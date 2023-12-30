В сети появилось видео, как многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК
Появилось новое подтверждение, что выезд за границу ранее "выездных" категорий усложнился.
В сети опубликовано видео, как многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК.
Женщина в военной форме (видимо, пограничник) заявляет, что с 20:00 29 декабря изменились правила пересечения границы. И что теперь без справки из военкомата выехать за границу уже нельзя, даже если есть другие документы с подтверждением права на выезд.
Она ссылается на 123 статью Закона Украины.
Сообщается, что мужчину так и не выпустили за границу, выдав официальные документы об отказе.
Напомним, вчера вечером в профильных группах в соцсетях начали писать, что на украино-польской границе резко усложнили пересечение "выездным" категориям мужчин.
Судя по сообщениям, не выпускают тех, кто ранее проезжал - им позволяют выезд "только с позволения военкомата" (обычно категориям вроде инвалидов или многодетных достаточно иметь соответствующие документы без справок из ТЦК - Ред.).
Официальных комментариев по новым правилам выезда за границу все еще не было.
Ранее в ВСУ сообщили, что ранее представленный законопроект о мобилизации в Украине будет доработан.