Законопроект о мобилизации в Украине будет доработан.

Об этом заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает все сейчас. Сейчас ничего не изменилось. Мобилизация осуществляется планово", - сказал он в эфире телемарафона.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Минобороны согласилось на изменения законопроекта, чтобы тот не нарушал Конституцию.

Ранее омбудсмен сообщал, что законопроект о мобилизации противоречит Конституции.

Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, заявил командующий этого направления Александр Тарнавский. По его мнению, бои за Новомихайловку около Марьинки - это отвлекающие маневры россиян. На других участках Восточного фронта ситуация остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

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