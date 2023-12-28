"Платформа за жизнь и мир" не будет голосовать за законопроект о мобилизации
Депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" не будет голосовать за законопроект о мобилизации.
Об этом заявил глава группы Юрий Бойко.
"Мы никогда не проголосуем за закон, который нарушает конституционные права граждан", - сообщил Бойко.
Он также считает, что "надо сначала разобраться", где взять деньги на предложенную мобилизацию полумиллиона человек.
Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что не знает, откуда эти деньги взять и сколько это будет стоить.
Напомним, что "Батькивщина" также заявила, что не будет голосовать за законопроект. Критиковали его и отдельные депутаты от "Слуги народа".
Сегодня спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что законопроект о мобилизации в Украине будет доработан.
А омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Минобороны согласилось на изменения законопроекта, чтобы тот не нарушал Конституцию.
Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.