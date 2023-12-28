Депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" не будет голосовать за законопроект о мобилизации.

Об этом заявил глава группы Юрий Бойко.

"Мы никогда не проголосуем за закон, который нарушает конституционные права граждан", - сообщил Бойко.

Он также считает, что "надо сначала разобраться", где взять деньги на предложенную мобилизацию полумиллиона человек.

Накануне министр финансов Сергей Марченко заявил, что не знает, откуда эти деньги взять и сколько это будет стоить.

Напомним, что "Батькивщина" также заявила, что не будет голосовать за законопроект. Критиковали его и отдельные депутаты от "Слуги народа".

Сегодня спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что законопроект о мобилизации в Украине будет доработан.

А омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Минобороны согласилось на изменения законопроекта, чтобы тот не нарушал Конституцию.

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